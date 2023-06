Juve-Allegri al bivio: un incontro con Elkann per decidere il futuro

IL PUNTO

Tra riconferme a parole e malumori sottotraccia, a Torino sono giorni caldi per la panchina. Sa sarà rottura con Max, ipotesi Italiano o Tudor

Allegri o non Allegri? La Juventus sta riflettendo sul futuro, partendo dalla panchina per la prossima stagione. Il tecnico toscano, blindato da un contratto oneroso e con ancora due anni di validità, ha ribadito la sua volontà di rimanere a Torino e anche la società non ha mai manifestato apertamente l'intenzione di cambiare. Però, bisognerà sedersi a un tavolo e capire se la strategia della Signora per il futuro combaci con le ambizioni di Max. Perché la Juve, dopo il terremoto plusvalenze e dintorni, intende ripartire con costi più bassi. Che significa tagli di stipendi pesanti (e quello del tecnico non è escluso) e una rosa con tanti giovani in più e qualche campione in meno.

Il Cfo Francesco Calvo ha sempre confermato la fiducia del club ad Allegri, ma sottotraccia qualcosa si muove. Perché un po' di malumore attorno alla sua figura c'è, anche se si vorrebbe che sia l'allenatore a dover uscire allo scoperto e fare un passo indietro. Per questo si aspetta un faccia a faccia di Allegri con la dirigenza e in particolare con John Elkann. Solo dopo, la Juve prenderà in considerazione la possibilità di affidare la panchina a una nuova guida.

Nelle ultime settimane si è fatto più di un nome, ma senza andare nel dettaglio. In Francia, comunque, si sta monitorando la situazione relativa a Igor Tudor. L'ex difensore croato, un passato anche in bianconero sia da giocatore, sia da membro dello staff di Pirlo, ha deciso di lasciare il Marsiglia dopo una stagione chiusa in calando. Tramite il suo agente, avrebbe già avuto un primo contatti con i dirigenti juventini per verificare un'eventuale disponibilità. In alternativa, restano caldi soprattutto Vincenzo Italiano e Thiago Motta.

Tutto questo indipendentemente dall'arrivo o meno di Cristiano Giuntoli come nuovo ds. Non sarà atteso all'infinito e non c'è alcuna intenzione di pagare un "risarcimento" al Napoli anche se resta in cima alla lista dei preferiti per il ruolo che era di Federico Cherubini.