Soulé alla Roma, ci siamo: accordo con la Juve per 30 milioni compresi i bonus 

Matias Soulé è pronto a lasciare il ritiro in Germania della Juventus per far ritorno in Italia. Ad aspettarlo c'è la Roma, che nelle ultime ore ha è arrivata a toccare quota 30 milioni di euro, ossia la cifra richiesta dai bianconeri. I capitolini hanno messo sul piatto 26 milioni di euro più 4 di bonus, la metà di questi facili da raggiungere. Proposta che ha ammorbidito Giuntoli, convintosi così a dare l'ok alla cessione dell'ex Frosinone. Alla Juventus spetterà anche il 10% sulla futura rivendita dell'attaccante.