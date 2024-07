Juventus, Galeno ha detto sì: il Porto apre allo sconto sulla clausola

MANOVRE BIANCONERE

Il brasiliano ha una clausola da 60 milioni, ma il club lusitano ha bisogno di vendere e potrebbero bastarne meno di 40

Cristiano Giuntoli ha annunciato un colpo per reparto nel giorno della presentazione di Thiago Motta e dalla Germania il Managing Director Football della Juventus sta lavorando soprattutto per mettere le ali ai bianconeri. Il mirino è sugli esterni e, anche se molto dipenderà da quanto i bianconeri riusciranno a monetizzare gli addii di Matias Soulé (Roma o Leicester) e di Federico Chiesa (che ieri era alla Continassa ma non è mai stato così lontano dalla Signora), i nomi in cima alla lista sono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto.

Una volta ottenuto il gradimento del giocatore ci sarà da trattare col Porto, che in genere è una bottega cara ma quest'estate ha bisogno di vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati per rientrare nei paletti del fair play finanziario (una situazione molto simile a quella vissuta solo poche settimane fa con l’Aston Villa, costretto a sacrificare Douglas Luiz per rispettare i parametri finanziari della Premier). Galeno ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma stando a quanto scrivono in Portogallo potrebbero bastarne anche meno di 40 (magari 30-35 milioni più bonus) per portarlo in Italia.

Con il club lusitano si parlerà di Galeno ma non solo, perché l’idea di Giuntoli, al netto delle cessioni, sarebbe quella di ingaggiare due ali al prezzo di una (un colpo a titolo definitivo più un prestito con diritto/obbligo) e per questo i bianconeri hanno chiesto informazioni anche su Francisco Conceicao, il figlio dell’ex laziale Sergio che si è messo in mostra a Euro 2024 e potrebbe lasciare Oporto in prestito.

