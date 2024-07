Juve, Vlahovic ha numeri da top-player: il piano di Giuntoli per il rinnovo

JUVENTUS

Il serbo, in scadenza nel 2026, guadagna una cifra fuori dai parametri bianconeri: Thiago Motta si aspetta tanto

© Getty Images Ha giurato amore alla Juventus e Thiago Motta lo considera una colonna del nuovo progetto: Dusan Vlahovic avrà tante responsabilità nel nuovo corso bianconero. A contare tanto è anche lo stipendio da 12 milioni di euro, in aumento rispetto alla scorsa stagione, un peso da non poco conto per le casse bianconere. L'ex Fiorentina, reduce da un Europeo deludente, dovrà far parlare i numeri a suon di gol: Giuntoli ha la situazione sotto controllo con una idea chiara in testa per il futuro.

Quale? Prolungare il contratto del serbo in scadenza nel 2026 spalmando però l'ingaggio. Ciò sarà una delle priorità al termine del mercato estivo, considerato che Vlahovic ha un costo a bilancio di ben 41 milioni di euro. Questo se si considera lo stipendio loro del classe 2000 (22 mln) e l'ammortamento che si assesta a quota 19 mln. Giusto per fare un paragone, Vlahovic ha un peso uguale a quello dell'attacco dell'Inter (41,9 mln di euro) come sottolinea Calcio e Finanza. Esattamente pari al reparto avanzato che avrà a disposizione Inzaghi nella prossima stagione senza considerare Joaquin Correa, in odore di addio.

Numeri alla mano quindi, Vlahovic è l'assoluto top player della Juventus e dovrà dimostrarlo in campo con un allenatore più offensivo e in un contesto di gioco, quello pensato da Thiago Motta, che si preannuncia decisamente all'attacco. Poi sarà il tempo di dare una mano anche al club anche fuori dal campo, magari rinunciando a diversi milioni per far respirare il bilancio bianconero.