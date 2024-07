Juve, priorità alle cessioni: dopo Soulé tocca a Huijsen. Chiesa alla porta 

MANOVRE BIANCONERE

Il difensore ha tanti estimatori e aspetta una chiamata importante: costa 18 milioni più bonus

© Getty Images Con Matias Soulé ormai prossimo ad approdare alla Roma (intesa raggiunta, si tratta sui bonus), è Dean Huijsen l'altro pezzo pregiato del mercato in uscita della Juventus. Il Psg non si è ancora tirato indietro, De Zerbi lo vuole al Marsiglia per completare la rosa. Ma in Europa lo cercano in tanti: nelle ultime ore anche Stoccarda e Bournemouth si sarebbero fatte sotto. Due club questi ultimi, che non scaldano l'ex Malaga. Il centrale attenderà ancora nella speranza di un'altra chiamata importante. Intanto la Juventus ha fissato il prezzo.

Vedi anche juventus Juve, Vlahovic ha numeri da top-player: il piano di Giuntoli per il rinnovo

Giuntoli vuole 18 milioni di euro, dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%. Una valutazione alta ma raggiungibile per assicurarsi un difensore considerato forte e di prospettiva. La Juventus non fa sconti così come successo con la sul fronte Soulé: non a caso i giallorossi hanno dovuto raggiungere quota 30 milioni di euro nell'ultima offerta. Offerta che sembra aver soddisfatto gli uomini mercato dei bianconeri. La trattativa infatti, è in chiusura: a ore l'ex Frosinone potrebbe tornare in Italia per le visite mediche di rito. Poi i bianconeri si tufferebbero definitivamente su Koopmeiners: l'Atalanta continua a sparare alto (60 milioni di euro), la Vecchia Signora si fa forte sull'accordo raggiunto da tempo con l'olandese.

Rimane sempre da capire la situazione Chiesa, che si è presentato al J Medical per le visite ma non è andato con la squadra in Germania. È rimasto in Italia e si allena alla Continassa, insieme ai giocatori esclusi dal ritiro tedesco, che sono quelli messi sul mercato dalla società. Chiesa e la Juve sono sempre più lontani. Federico ha il contratto in scadenza nel 2025 e sembra davvero a un passo dall'addio immediato. La Roma è costantemente alla finestra, così come il Napoli. Non ci sono però offerte concrete sul tavolo, nemmeno da parte dell'Arsenal che ha effettuato un sondaggio