Samp: Donati in arrivo, Lombardo annuncia l'addio

In casa Samp si attende solo l'ufficialità per l'ingaggio in panchina di Massimo Donati ma nel suo staff non ci sarà Attilio Lombardo che via social ha annunciato l'addio dopo essere stato in lizza per il posto di allenatore in prima e dopo aver fatto il vice di Alberico Evani negli ultimi tre mesi : "Tornare a casa per me è stata un'emozione indescrivibile. Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme. Ho messo tutto me stesso - prosegue -, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo. Sarò sempre con voi. ovunque sarai, ovunque io sarò".