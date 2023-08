Niente Inter per Samardzic, tra Udinese e Premier spunta la Juve

il caso

Il centrocampista era un pallino di Giuntoli ai tempi di Napoli: nella trattativa potrebbe entrare anche Nicolussi Caviglia

La telenovela tra Lazar Samardzic e l'Inter si è conclusa con un nulla di fatto, con il giocatore che è rientrato a Udine anche se non è detto che ci rimarrà definitivamente visto che il centrocampista interessa in Premier League, si era parlato del West Ham, e non è un mistero che in passato sia entrato nel radar del Napoli. Ora il club di De Laurentiis ha altre mire in mediana ma ai tempi il vero estimatore di Samardzic era Cristiano Giuntoli, oggi dirigente della Juventus che quindi potrebbe anche farsi avanti con l'Udinese.

In questo momento i bianconeri sono concentrati più che altro sulle uscite e sull'obiettivo Romelu Lukaku ma Tuttosport lascia aperta una porticina all'arrivo del centrocampista tedesco naturalizzato serbo anche perché la formula che avevano concordato Inter e Udinese potrebbe tentare la Juve: 5 milioni per il prestito, 15 milioni di riscatto obbligatorio, 2-3 milioni di bonus e una percentuale su una eventuale futura rivendita. Per abbassare l'esborso economico nell'affare rientrerebbe Nicolussi Caviglia, come per l'Inter sarebbe rientrato Fabbian.

Chissà che domenica sera, in occasione di Udinese-Juventus, alla Dacia Arena non sia l'occasione di parlare anche di questo. Dopo il tramonto della trattativa con l'Inter, l'Udinese - irritata - sembrava decisa a trattenere il giocatore e non farlo muovere sino a fine mercato ma una proposta bianconera potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vedi anche juventus Juve-Sassuolo: per Berardi la distanza è di 10 milioni. Iling nell'affare?