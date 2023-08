Juve-Sassuolo: per Berardi la distanza è di 10 milioni

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri hanno messo sul piatto 20 milioni, gli emiliani ne chiedono 25 più 5 di bonus

© Getty Images Dopo aver trovato l'accordo con Domenico Berardi per un contratto quadriennale, la Juventus deve convincere il Sassuolo per chiudere l'operazione che regalerebbe ad Allegri il 29enne esterno d'attacco. Come riporta 'La Repubblica', i due club sarebbero ancora distanti sulla valutazione del calciatore, ma nemmeno così tanto: i bianconeri valutano Berardi circa 20 milioni di euro, mentre i neroverdi vorrebbero incassare 10 milioni di euro in più (25 più 5 di bonus). Nella giornata di oggi è previsto un summit per cercare di trovare un accordo: l'inserimento di una contropartita tecnica (sì a Iling Jr e no a Soulé) potrebbe facilitare la fumata bianca.

Dopo 11 stagioni, le strade di Sassuolo e Berardi potrebbero separarsi e il capitano sbarcare finalmente in una grande squadra. Gli agenti di Berardi stanno spingendo con il club emiliano per mandare in porto l'affare. L'attaccante vorrebbe forzare la cessione, come aveva già fatto capire in occasione della presentazione della squadra di qualche tempo fa, ovviamente senza arrivare allo scontro contro quello che nomn è solo un club ma anche una famiglia.

Vedi anche juventus Berardi ha scelto la Juventus: intesa di massima, ma il Sassuolo frena L'incontro odierno tra le dirigenze servirà a limare le divergenze di valutazione e l'inserimento di una contropartita potrebbe mettere tutti d'accordo.