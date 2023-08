Inter-Samardzic, scade l'ultimatum: le tappe di una vicenda surreale

LA TELENOVELA

L'accordo, le visite mediche e la marcia indietro: le due settimane folli dell'affare ormai appeso a un filo

© Getty Images Scade oggi l'ultimatum che l'Inter ha lanciato agli agenti di Lazar Samardzic: prendere o lasciare. O il giocatore accetta le condizioni precedentemente pattuite oppure l'affare salta. Ancora poche ore e verrà messa la parola fine a una telenovela piena di colpi di scena e a tratti surreale, tra accordi trovati, visite mediche già effettuate e clamorose marce indietro con nuove (e inaccettabili) richieste economiche da parte del padre-agente. Inter e Udinese sono a dir poco basite e infuriate e l'inaspettata frenata ha messo in stand by anche il trasferimento in Friuli di Giovanni Fabbian.

In casa Inter è l'estate dei ripensamenti e dei voltafaccia. Dopo il caso-Lukaku, che ha sconvolto i piani di mercato in attacco di Marotta e Ausilio, ora è il turno della vicenda Samardzic, che non ha nulla in comune con il 'tradimento' del belga, ma che rischia seriamente di avere analogo epilogo. Raro vedere un giocatore fare le visite, sorridere alle fotografie con i nuovi colori e poi rimanere fermo a metà del guado prima della firma.

L'Inter, dopo l'ottimo campionato di Samardzic con l'Udinese, aveva subito messo nel mirino il talento serbo-tedesco, giovane, bravo e di prospettiva, il tassello mancante in quello che probabilmente è il miglior centrocampo in Italia. A fine luglio, l'intermediatrice Rafaela Pimenta trova l'accordo con l'Inter, la squadra più gradita dal giocatore, e tutto sembra essere in discesa. Per quanto riguarda le commissioni, viene stabilito per iscritto che sarebbero andate il 50% all'ex socia di Mino Raiola e il 50% al padre del calciatore.

Il 10 agosto Samardzic effettua le visite mediche, sorride e si concede a cronisti e fotografi e per il suo passaggio in nerazzurro manca solo la firma sul contratto da due milioni netti fino al 2028. Proprio al rush finale, ecco che arriva l'intoppo, con il padre del giocatore che pretende commissioni più alte. A ballare sono circa 800 mila euro da aggiungere, secondo la famiglia, nell'ingaggio del centrocampista che lieviterebbe così ben oltre i 2 milioni di euro. Nel frattempo la Pimenta viene fatta fuori e sostituita prima dalla L10S e poi, ennesimo colpo di scena, dalla TDS Sports di Tolga Dirican, una piccola agenzia con sede a Berlino, la città da cui arrivano i Samardzic.

Il comportamento di papà Samardzic indispettisce Inter e Udinese, il ragazzo di trova nel classico limbo per un paio di giorni prima di lasciare Milano e tornare a Udine. Marotta è fermo sulle sue posizioni, l'accordo rimane quello trovato con la Pimenta e non ci sono margini, tanto che scatta l'ultimatum: mercoledì 16 agosto Samardzic e i suo agenti dovranno dare una risposta. C'è pessimismo in casa Inter, ma queste folli due settimane hanno insegnato che tutto può succedere.

Vedi anche inter Inter-Samardzic: mercoledì la dead-line, ma il serbo è sempre più lontano