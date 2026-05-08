Cristiano Ronaldo Junior verso l’Europa: PSG, Real Madrid, Bayern e tre italiane interessate

Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Europa. Non stiamo parlando però dell'attaccante ora in forza all'Al Nassr, ma del figlio Cristiano Ronaldo Junior. Il classe 2010 si sta mettendo in luce nelle squadre giovanili della formazione araba e, come riporta il "The Sun", ha attirato l'attenzione di diversi top club europei. Sulle sue tracce ci sono sia le squadre in cui ha giocato il padre (Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus), ma anche Paris-Saint Germain e Bayern Monaco. In Italia, oltre ai bianconeri, si sarebbero interessate a Ronaldo Junior anche Inter e Atalanta. Il talentuoso figlio di CR7, vincitore del Mondiale Under 17 lo scorso novembre, potrebbe dunque rinunciare all'opportunità di giocare insieme al padre per crescere in Europa. La famiglia per il momento non sembra però favorevole a quest'idea poiché teme che i paragoni con il padre nel contesto europeo possano mettergli troppa pressione.