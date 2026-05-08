Juve, Spalletti: "In tanti resteranno"

Luciano Spalletti ha guardato anche al futuro e al prossimo mercato della Juve. "Sicuramente serve anche esperienza, ma noi abbiamo una squadra che può crescere. Sono stati fatti passi in avanti importanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Chiaramente si tenterà di migliorarci, di aggiungere qualcosa che manca, ma molti dei giocatori che sono qui oggi resteranno e mi interessa che capiscano questo. Noi come squadra siamo a un buon livello", ha detto il tecnico bianconero.