Brasile, pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti: firmerà prima del Mondiale

L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di quattro anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030. Lo afferma la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). L'allenatore italiano ha assunto la carica di ct del Brasile l'anno scorso e ha guidato alla qualificazione i 'penta-campioni' per la Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'ex allenatore 66enne del Real Madrid, del Milan e del Chelsea è in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente della CBF Samir Xaud ha dichiarato di essere "certo" che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente "prima della Coppa del Mondo". Xaud, intervenendo alla conferenza FutPro Expo di Fortaleza, ha affermato che la CBF e i consulenti legali di Ancelotti stanno esaminando alcuni aspetti del nuovo contratto dell'italiano. Ancelotti ha più volte espresso la sua disponibilità a continuare a ricoprire il suo attuale incarico dopo la Coppa del Mondo di quest'anno. Annuncerà la sua squadra definitiva per il torneo il 18 maggio a Rio de Janeiro, prima che il Brasile si riunisca per l'addio alla Coppa del Mondo contro Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio. I brasiliani risiederanno nel New Jersey durante la Coppa del Mondo e affronteranno Marocco, Scozia e Haiti nel Gruppo C.