Liam Gallagher: "Guardiola via dal City? A me ha detto il contrario"

Con le voci che circolano su un possibile addio dell'allenatore del Manchester City a fine stagione, anche il leader degli Oasis Liam Gallagher è intervenuto sui social media per fornire un aggiornamento. Rispondendo a un post che affermava che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Guardiola al City, Gallagher ha scritto su X: "È divertente, perché ho appena finito di parlare con lui al telefono e mi ha detto il contrario". Non è chiaro se il cantante rock stesse scherzando, ma i suoi commenti sono bastati a finire in prima pagina su un tabloid britannico. Il tifoso del City da sempre ha poi aggiunto: "Voleva solo dirmi di non credere a tutte queste voci maligne".