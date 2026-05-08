Palestra chiama l'Inter: "A Cagliari anno bellissimo, sono pronto per una big"

08 Mag 2026 - 09:34
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"Un anno bellissimo, mi ha cambiato la vita, sono contentissimo. Sicuramente questa sarà una delle pagine più belle della mia vita. Essere nella squadra della stagione è una cosa che non avrei mai pensato a inizio anno, mi piacerebbe succedesse ogni anno, ma non è facile, ci sono tantissimi giocatori di livello. Per ora va bene così, vedremo i prossimi anni". Marco Palestra, esterno del Cagliari e della Nazionale votato come miglior terzino destro del campionato, ha parlato a DAZN per anticipare un’estate in cui tornerà all’Atalanta, ma che lo vedrà certo protagonista del mercato: "Salto in una big? Sentirmi pronto mi sento pronto, ma è stato un anno in cui ho preso più fiducia ogni partita che giocavo. Mi devo sentire pronto, ogni persona che gioca a calcio deve avere ambizioni che ti portano a diventare un top. Non mi sento speciale. Certo, uso entrambi i piedi perché alcune cose preferisco farle con il sinistro, come quando punto l'uomo, ma a calciare sono più destro. È una cosa naturale".

L'Atalanta? “All'Atalanta ho avuto esperienze bellissime fin da quando ero piccolo fino all'anno scorso, che è stato il primo in Serie A. Sono stato benissimo. L'Europa League vinta? Sì, ho giocato una partita, ma non me la sento mia. Non ho la medaglia, è un altro traguardo bellissimo che hanno fatto loro, sono stati momenti unici".

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Inter, svelata la nuova maglia per la stagione 2026/27

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