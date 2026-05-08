Palestra chiama l'Inter: "A Cagliari anno bellissimo, sono pronto per una big"

"Un anno bellissimo, mi ha cambiato la vita, sono contentissimo. Sicuramente questa sarà una delle pagine più belle della mia vita. Essere nella squadra della stagione è una cosa che non avrei mai pensato a inizio anno, mi piacerebbe succedesse ogni anno, ma non è facile, ci sono tantissimi giocatori di livello. Per ora va bene così, vedremo i prossimi anni". Marco Palestra, esterno del Cagliari e della Nazionale votato come miglior terzino destro del campionato, ha parlato a DAZN per anticipare un’estate in cui tornerà all’Atalanta, ma che lo vedrà certo protagonista del mercato: "Salto in una big? Sentirmi pronto mi sento pronto, ma è stato un anno in cui ho preso più fiducia ogni partita che giocavo. Mi devo sentire pronto, ogni persona che gioca a calcio deve avere ambizioni che ti portano a diventare un top. Non mi sento speciale. Certo, uso entrambi i piedi perché alcune cose preferisco farle con il sinistro, come quando punto l'uomo, ma a calciare sono più destro. È una cosa naturale".