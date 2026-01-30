Roma, Çelik non rinnova: il turco tentato dalla Juventus
Il contratto dell'ex Lille scadrà a giugno: i giallorossi vorrebbero prolungarlo, ma non sono ancora riuscita a trovare una quadra con il calciatore, tentato dalla corte dei bianconeri
La Juventus alza il pressing su Zeki Çelik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il suo rinnovo con la Roma sembrano al momento arenate. Dietro alle difficoltà sul prolungamento ci sarebbe una proposta dei bianconeri giunta sul tavolo degli agenti del difensore.
Arrivato a Roma nell'estate 2022, Celik piano piano, si è ritagliato il suo spazio nella Capitale. Oggi è una pedina importante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, soprattutto per resistenza e duttilità: Zeki corre molto e lo fa in qualsiasi posizione venga schierato, sia da braccetto che da quinto.
Prestazioni e affidabilità che hanno convinto la Roma, tanto che i vertici giallorossi già negli scorsi mesi avevano intavolato i primi discorsi per un potenziale rinnovo, con tanto di proposta, senza arrivare però alla fumata bianca definitiva. Un problema per Massara e Ranieri che ora, a 6 mesi dalla scadenza del turco, rischiano di perderlo a zero: il pressing della Juventus su Çelik infatti è concreto.
I bianconeri in queste settimane si stanno dimostrando molto attenti al mercato dei parametri zero (contatti frequenti anche con Marco Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza a giugno) e il turco potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato per allungare il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti. La partita però non è ancora chiusa: la Roma non ha perso la speranza di riuscire a convincere il giocatore a firmare il rinnovo.