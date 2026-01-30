MANOVRE BAINCONERE

Roma, Çelik non rinnova: il turco tentato dalla Juventus

Il contratto dell'ex Lille scadrà a giugno: i giallorossi vorrebbero prolungarlo, ma non sono ancora riuscita a trovare una quadra con il calciatore, tentato dalla corte dei bianconeri 

30 Gen 2026 - 08:43
videovideo

La Juventus alza il pressing su Zeki Çelik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il suo rinnovo con la Roma sembrano al momento arenate. Dietro alle difficoltà sul prolungamento ci sarebbe una proposta dei bianconeri giunta sul tavolo degli agenti del difensore. 

Arrivato a Roma nell'estate 2022, Celik piano piano, si è ritagliato il suo spazio nella Capitale. Oggi è una pedina importante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, soprattutto per resistenza e duttilità: Zeki corre molto e lo fa in qualsiasi posizione venga schierato, sia da braccetto che da quinto. 

Leggi anche

Juve-Kolo Muani alla volata finale: decidono Psg e... sorteggio Champions

Prestazioni e affidabilità che hanno convinto la Roma, tanto che i vertici giallorossi già negli scorsi mesi avevano intavolato i primi discorsi per un potenziale rinnovo, con tanto di proposta, senza arrivare però alla fumata bianca definitiva. Un problema per Massara e Ranieri che ora, a 6 mesi dalla scadenza del turco, rischiano di perderlo a zero: il pressing della Juventus su Çelik infatti è concreto.

Leggi anche

Oggi il sorteggio playoff: regole e possibili accoppiamenti di Atalanta, Inter e Juventus

I bianconeri in queste settimane si stanno dimostrando molto attenti al mercato dei parametri zero (contatti frequenti anche con Marco Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza a giugno) e il turco potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato per allungare il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti. La partita però non è ancora chiusa: la Roma non ha perso la speranza di riuscire a convincere il giocatore a firmare il rinnovo. 

mercato juventus
celik
roma
parametro zero
rinnovo contratto

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Juventus

Juve-Kolo Muani alla volata finale: decidono Psg e... sorteggio Champions

Kolo Muani

La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee

3) Manchester United, 215 milioni di euro (nella foto Zirkzee)

I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

Luciano Spalletti e Kenan Yildiz

La Juve del futuro è di Yildiz e Spalletti: doppietta di rinnovi in arrivo

Juve, dopo il rifiuto di En-Nesyri, può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, ma...

En-Nesyri mette in standby la Juve, i tifosi contro la società: "Facciamo ridere"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
10:30
Juventus, a breve il rinnovo di McKennie
08:43
Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta
00:01
Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus
22:16
Toro-Tchoca in stand-by per motivi burocratici