Nasce la Juve del futuro: Tudor rinnova, idea Gyökeres per l'attacco

In attesa di partire per l'America per giocare il Mondiale per Club, i bianconeri lavorano anche su altri due fronti: l'acquisto di David a parametro zero e la permanenza di Kolo Muani. Con l'attaccante del Lille c'è già una bozza d'accordo: 6 milioni all'anno più un bonus da 15 milioni alla firma, con i bianconeri che attendono una risposta entro fine settimana. Per l'attaccante francese verranno avviati i contatti per il PSG per cercare di trattenerlo a Torino. La nuova Juve del futuro sta nascendo sotto la guida di Damien Comolli.