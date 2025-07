Atalanta, Percassi: "L'offerta dell'Inter è di ieri, tempi e modi della cessione li decidiamo noi"

Intervenuto in occasione della presentazione di Ahanor, difensore acquistato dal Genoa, Luca Percassi, si è soffermato sulla cessione di Lookman, inseguito dall'Inter. "Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non sto svelando un segreto - le parole del dirigente -. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, facciamo una cessione ogni anno. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui. E per Ademola, nonostante tanti i interessamenti, non c’era stato nulla di concreto. Fino a ieri quando è arrivata offerta Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti. Ho visto Marotta in Lega con cui ho grande rapporto e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta. Però i tempi e valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta. Retegui non era nei nostri piani di farlo uscire perché è arrivato da poco. L’offerta per Lookman ripeto è solo da ieri, ma tempi e modi della cessione li decidiamo noi".