Flick smentisce l'addio di Araujo al Barcellona: "Nessun segnale che voglia andarsene"

Ronald Araújo non dirà addio al Barcellona in questa sessione di mercato. La conferma arriva dall'allenatore del Barcellona Hansi Flick allontanando le voci di mercato sul difensore uruguaiano: "Ci sono sempre tante voci su Araújo, ma non ho ricevuto alcuna notizia o segnale che voglia andarsene. Ho una grande squadra, con molta qualità. Abbiamo ogni posizione coperta e in alcune addirittura tre giocatori. Non è facile da gestire, ovviamente, ma sono contento - ha spiegato Flick in conferenza stampa -. Mi sorprende che escano queste voci su Ronald. Sono molto soddisfatto della squadra che ho".