Dan Ndoye è pronto a cominciare la propria avventura in Inghilterra. Nella giornata di oggi, secondo quanto riferito da Sky Sport UK, l'esterno svizzero svolgerà le visite mediche con il Nottingham Forest, club che lo preleva dal Bologna per circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Sfuma definitivamente la pista Napoli, che l'aveva seguito per gran parte dell'estete.