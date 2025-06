La Juventus ha in mano David: bisogna solo ratificare l'accordo che aveva trovato Giuntoli

Se David dovesse prendere la direzione di Torino, il Napoli comunque non si farebbe trovare impreparato. Antonio Conte vuole un vero vice Lukaku che abbia caratteristiche diverse da quelle di Simeone (destinato a partire per giocare con più continuità in un'altra squadra), che è stato individuato in Lorenzo Lucca. La certezza è che l'attaccante italiano non resterà all'Udinese nella prossima stagione, l'ottimo campionato disputato lo proietta verso palcoscenici prestigiosi. La trattativa per Lucca era stata avviata con la famiglia Pozzo ma adesso deve essere perfezionata con la nuova proprietà. Il prezzo viene quantificato tra i 25 e i 30 milioni. De Laurentiis proverà a inserire qualche giocatore nella trattativa, ma più probabilmente finirà per chiudere con i contanti.