Tudor la prima scelta obbligata di Comolli: difeso con fermezza, ora il Mondiale

“Se non ho futuro non vado negli USA per il Mondiale per club” aveva detto Igor Tudor nella pancia del Penzo di Venezia dopo aver conquistato il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Parole che poi erano stato ritrattate dall’agente del tecnico croato, ma che testimoniano come anche dopo aver raggiunto l’obiettivo Champions la conferma di Tudor fosse tutt’altro che scontata. Non è un segreto che la Juventus avesse deciso di puntare con forza sul ritorno a Torino di Antonio Conte, convinto a restare a Napoli dal progetto proposto da Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria dello Scudetto. L’alternativa Gasperini ha preferito la Capitale e la sfida Roma lanciata da Claudio Ranieri, da quel momento le quotazioni di una possibile permanenza di Igor Tudor sono salite di ora in ora. Fino alla conferma ufficiale arrivata quest’oggi dallo stesso Comolli, anche se Tudor in primis sa che questa è una fiducia che andrà conquistata sul campo di settimana in settimana. La sua Juventus non ha entusiasmato, ma ha raggiunto l’obiettivo richiesto dalla società.