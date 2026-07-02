Balogun e Tillman spingono gli Usa: Bosnia eliminata, ora ottavi con il Belgio

Prosegue insomma il cammino degli Usa nel Mondiale di casa. La formazione americana ha disputato una gara intensa, sbloccando il risultato nel primo tempo con Folarin Balogun. Nella ripresa gli Usa sono rimasti in inferiorità numerica dopo l'espulsione dello stesso Balogun, ma hanno continuato a difendere con ordine. La Bosnia ha provato a reagire, creando diverse occasioni senza però riuscire a superare la difesa statunitense.