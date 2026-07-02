MONDIALI 2026

Balogun e Tillman spingono gli Usa: Bosnia eliminata, ora ottavi con il Belgio

I padroni di casa vincono 2-0 nonostante quasi mezz'ora giocata in dieci

02 Lug 2026 - 06:40
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Gli Stati Uniti centrano il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026. Battuta 2-0 la Bosnia, giustiziere dell'Italia negli spareggi per accedere alla competizione. La squadra di Mauricio Pochettino si impone con le reti di Balogun al 45' e di Tillman all'82'. Nel mezzo, al 64', l'espulsione dello stesso Balogun. Ora per gli Usa la sfida al Belgio, vincitore in rimonta contro il Senegal.

Prosegue insomma il cammino degli Usa nel Mondiale di casa. La formazione americana ha disputato una gara intensa, sbloccando il risultato nel primo tempo con Folarin Balogun. Nella ripresa gli Usa sono rimasti in inferiorità numerica dopo l'espulsione dello stesso Balogun, ma hanno continuato a difendere con ordine. La Bosnia ha provato a reagire, creando diverse occasioni senza però riuscire a superare la difesa statunitense.

A chiudere definitivamente la sfida è stato Malik Tillman con una splendida punizione. Il successo conferma la crescita della nazionale allenata da Mauricio Pochettino, capace di soffrire e colpire nei momenti decisivi. Il pubblico di Santa Clara ha sostenuto la squadra per tutti i novanta minuti, contribuendo all'atmosfera della partita.

Con questa vittoria gli Stati Uniti proseguono il loro cammino nel torneo e affronteranno il Belgio agli ottavi di finale. La Bosnia, invece, saluta la competizione dopo una prova generosa ma insufficiente per fermare i padroni di casa.

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