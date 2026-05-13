Juve, Bernardo Silva più vicino: ha chiamato CR7, Danilo e Cancelo per conferme sul mondo bianconero

Come riporta Tuttosport, infatti, Silva avrebbe sentito Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo, tre ex Juve di un certo spessore, per chiedere informazioni sul club che lo sta corteggiando da tempo. Da tutti e tre sarebbero arrivate risposte confortanti. Un passo in più per il colpo di mercato, dato che Bernardo ha da tempo aperto alla possibilità del trasferimento. La dirigenza bianconera avrebbe messo sul piatto un biennale, con opzione fino al 2029, da 6 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.