MANOVRE BIANCONERE

Juve, Bernardo Silva più vicino: ha chiamato CR7, Danilo e Cancelo per conferme sul mondo bianconero

Il portoghese chiede info ai compagni di nazionale e apre al trasferimento a Torino. Gundogan prova a trascinarlo in Turchia: ricca offerta dal Galatasaray

13 Mag 2026 - 10:39
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La linea telefonica che collega Manchester a Torino si scalda sempre di più. E il protagonista è lo stesso degli ultimi mesi: Bernardo Silva. Dopo la chiamata di apprezzamento di Spalletti per il trequartista portoghese in scadenza col City, stavolta è stato lo stesso giocatore a telefonare ai compagni di nazionale per approfondire la possibilità di un trasferimento alla Juventus. 

Come riporta Tuttosport, infatti, Silva avrebbe sentito Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo, tre ex Juve di un certo spessore, per chiedere informazioni sul club che lo sta corteggiando da tempo. Da tutti e tre sarebbero arrivate risposte confortanti. Un passo in più per il colpo di mercato, dato che Bernardo ha da tempo aperto alla possibilità del trasferimento. La dirigenza bianconera avrebbe messo sul piatto un biennale, con opzione fino al 2029, da 6 milioni di euro a stagione più 2 di bonus

Cosa manca quindi? Innanzitutto la fine della stagione, che significa inseguimento alla Premier League per la squadra di Pep Guardiola, ora dietro all'Arsenal, e qualificazione in Champions League da blindare per la Juventus.

Il colpo di Lecce avvicina la squadra di Spalletti all'obiettivo e nel post partita l'allenatore si è lasciato andare a qualche considerazione sul mercato, non solo relativa a Vlahovic: "L'ultima volta si è parlato del centrocampista di qualità, ma chi gioca nell'angusto e traduce il passaggio da dietro in situazione qualitativa", che tradotto significherebbe che manca anche un trequartista o centrocampista offensivo che possa fare la differenza negli ultimi metri. 

Bernardo Silva sarebbe il profilo perfetto per questo, ma occhio alla concorrenza. Prima di tutto del Galatasaray, che offre un biennale da 10 milioni di euro e si sta giocando il jolly dell'amico Gundogan per convincere il 31enne. Silva riflette, sembra aver già accantonato le ricche proposte di Mls e Arabia Saudita perché preferirebbe restare in un campionato tra i top europei. Così come un ritorno in patria, magari al Benfica, può aspettare ancora qualche anno. 

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