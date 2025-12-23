Marco Ottolini risolve con il Genoa: ora è pronto a diventare il nuovo ds della Juventus

Marco Ottolini corre veloce verso la Juventus. In giornata il dirigente classe 1980 ha risolto il suo rapporto con il Genoa, l'accordo con i bianconeri è ai dettagli. Il Grifone lo aveva sollevato dall'incarico di direttore sportivo a fine dello ottobre come conseguenza dei risultati deludenti nella prima parte di stagione (che poi hanno portato anche all'esonero di Patrick Vieira). Ora è arrivata la separazione ufficiale. Ottolini a Genova è stato architetto della squadra che ha subito riconquistato la Serie A e che si è salvata nelle stagioni successive.