Mercato
juventus
MANOVRE BIANCONERE

Marco Ottolini risolve con il Genoa: ora è pronto a diventare il nuovo ds della Juventus

L'esperienza col Grifone era terminata lo scorso ottobre: ora il dirigente è pronto per la sua seconda vita in bianconero  

di Redazione
23 Dic 2025 - 15:56

Marco Ottolini corre veloce verso la Juventus. In giornata il dirigente classe 1980 ha risolto il suo rapporto con il Genoa, l'accordo con i bianconeri è ai dettagli. Il Grifone lo aveva sollevato dall'incarico di direttore sportivo a fine dello ottobre come conseguenza dei risultati deludenti nella prima parte di stagione (che poi hanno portato anche all'esonero di Patrick Vieira). Ora è arrivata la separazione ufficiale. Ottolini a Genova è stato architetto della squadra che ha subito riconquistato la Serie A e che si è salvata nelle stagioni successive.

Ora dunque Ottolini sarà presto annunciato come nuovo ds della Juventus. E per l'ex dirigente del Genoa si tratta di un ritorno in bianconero dopo 3 anni: il classe 1980 aveva lavorato alla Vecchia Signora come 'semplice' scout prima e come responsabile dei giocatori in prestito poi. Ora si prospetta un nuovo scatto nelle gerarchie bianconere con la nomina di nuovo direttore sportivo. Ottolini potrebbe firmare ed essere annunciato prima dell'inizio di gennaio, in modo da poter essere subito operativo nel prossimo mercato di gennaio. 

juventus
direttore sportivo
ottolini
genoa
risoluzione

