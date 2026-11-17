Per ora le voci più insistenti lo accostano al Napoli. Con l'eventuale passaggio in Champions, per il club di De Laurentiis la sessione invernale potrebbe essere mossa. Il profilo di Seba Esposito è ricercato per la sua forza fisica, ma soprattutto per la versatilità: può giocare da punta così come scendere a fare il falso nove, ma anche allargarsi e giocare da esterno. E secondo alcune indiscrezioni, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe già incontrato l'agente dell'attaccante.