Dopo l'azzurro della Nazionale, il futuro si colora di ipotesi per Sebastiano Esposito. C'è l'azzurro del Napoli, che avrebbe interesse ad acquistare l'attaccante classe 2002 già nella sessione di gennaio. Ma c'è anche la voce di un appetito juventino. Le pretendenti, comunque, dovrebbero fare i conti con le intenzioni dei neroverdi, che al momento sembrano difficili da smuovere. Per l'attaccante di Castellamare di Stabia, in prestito al Sassuolo dal Cagliari da quest'estate, c'è un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Cifra ghiotta, visto che il suo valore attuale è schizzato tra i 15 e i 18 milioni.
In sette partenze da titolare in Serie A ha realizzato due gol e un assist. Il primo proprio contro la Juventus, nella gara di metà settembre vinta 3-2 dal Sassuolo, il secondo contro la Lazio, nel netto 6-2 biancoceleste di fine ottobre in cui è riuscito a sfruttare l'unica sua occasione da gol della partita.
Per ora le voci più insistenti lo accostano al Napoli. Con l'eventuale passaggio in Champions, per il club di De Laurentiis la sessione invernale potrebbe essere mossa. Il profilo di Seba Esposito è ricercato per la sua forza fisica, ma soprattutto per la versatilità: può giocare da punta così come scendere a fare il falso nove, ma anche allargarsi e giocare da esterno. E secondo alcune indiscrezioni, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe già incontrato l'agente dell'attaccante.