La Juve prova a beffare tutti per Varela: sfida dichiarata al Napoli, i tempi dell'affare

Nuovo giorno, nuova corsa. La Juventus non smette di seguire attaccanti ed ecco spuntare un nuovo possibile obiettivo per il reparto offensivo. Parliamo di Gustavo Varela, bomber classe 2005 del Monza, autore di nove gol finora in Serie A in dieci presenze. L'impatto del 21enne con il campionato italiano è stato super tanto da attirare gli occhi di tutte le big. Dall'Inter fino al Napoli che ci pensa già per gennaio.
La concorrenza naturalmente è destinata ad aumentare, ma il ds Massara punta sui buoni rapporti con l'agenzia che segue gli interessi di Varela, la stessa di Licina, talento della Vecchia Signora in prestito alla Cremonese come ricorda Tuttosport. Un aggancio importante per provare a beffare tutti.
A gennaio intanto, sicuramente la Juventus aggiungerà un bomber in rosa: chiaramente si valuteranno le opportunità offerte dal mercato. I nomi in ballo sono diversi (qui la lista), compreso quello di Tresoldi che è da considerare più come una suggestione.