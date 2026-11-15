Juve-Calhanoglu, un interesse lungo un anno: i bianconeri continuano a sperare

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La Juventus a livello dirigenziale è molto diversa rispetto a un anno fa ma certe priorità non cambiano, soprattutto se si chiamano Hakan Calhanoglu. Già lo scorso gennaio il club bianconero, nella figura dell'ex ad Comolli, aveva sondato la disponibilità del centrocampista, che in estate è stato tentato dal lasciare l'Inter anche se solo per un eventuale ritorno a casa, in Turchia.
Dieci mesi dopo dalle parti di Torino lo scenario è cambiato nelle persone, ora la squadra mercato è guidata da Giovanni Carnevali coadiuvato da Frederci Massara, ma Calha resta un pensiero fisso nelle teste juventine. A giugno scadrà il contratto coi nerazzurri e, se arrivasse la fumata nera tra le parti, tra le offerte (compresa quella del Como) che verrebbero recapitate al 33enne figurerebbe anche quella bianconera, a patto che a fine campionato arrivi (almeno) la qualificazione alla Champions League.
Come abbiamo spiegato qualche giorno fa, Calhanoglu mette come prioritaria la trattativa di rinnovo con l'Inter e anche il club nerazzurro vuole prolungare l'accordo. La nuova scadenza sarebbe 2029 ma al momento c'è distanza sulle cifre: ora il regista turco guadagna 6,5 milioni di euro netti più bonus e la richiesta di Oaktree a Marotta-Baccin è quella di procedere con un importo fisso più basso giocando molto di più sulle variabili. La sensazione è che da entrambe le parti ci sia ottimismo per la firma.
Ma, scrive Tuttosport, se qualcosa andasse storto, la Juventus sarebbe pronta a offrirgli un ingaggio vicino a quello di Yildiz - sei milioni l'anno -, per ripetere la strategia tentata la scorsa estate con Bernardo Silva, poi finito al Real Madrid, sperando questa volta in un esito migliore.
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