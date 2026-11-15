Juve-Calhanoglu, un interesse lungo un anno: i bianconeri continuano a sperare

Come abbiamo spiegato qualche giorno fa, Calhanoglu mette come prioritaria la trattativa di rinnovo con l'Inter e anche il club nerazzurro vuole prolungare l'accordo. La nuova scadenza sarebbe 2029 ma al momento c'è distanza sulle cifre: ora il regista turco guadagna 6,5 milioni di euro netti più bonus e la richiesta di Oaktree a Marotta-Baccin è quella di procedere con un importo fisso più basso giocando molto di più sulle variabili. La sensazione è che da entrambe le parti ci sia ottimismo per la firma.