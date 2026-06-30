La Juve si muove rper Svilar: primo contatto, gli scenari. Vicario attende, resiste l'ipotesi Carnesecchi

L'affare si prospetta difficile soprattutto per il prezzo che ne fanno i giallorossi (non meno di 40 milioni di euro), e per la volontà del club allenato da Gasperini che ha individuato in Koné e Ndicka gli elementi da sacrificare in caso di offerte pesanti. Davanti a questo scenario quindi, i numeri uno che restano d'attualità alla Continassa sono quelli di Martinez e Vicario, quest'ultimo sulla carta il più raggiungibile considerando l'investimento contenuto (il Tottenham chiede 15 milioni di euro) e l'età dell'ex Empoli, 'solo' 29enne. Età che spinge Carnevali a non tuffarsi su Martinez per il quale persistono ancora alcuni dubbi.