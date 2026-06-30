La Juve si muove rper Svilar: primo contatto, gli scenari. Vicario attende, resiste l'ipotesi Carnesecchi

In attesa di riaccogliere Kolo Muani, obiettivo numero uno per l'attacco, la Juventus continua a muoversi per ingaggiare un nuovo portiere che prenda il posto di Di Gregorio. Se i nomi di DiBu Martinez e Vicario sono noti (i dialoghi vanno avanti da tempo), c'è da registrare una novità importante sul fronte Mile Silvar. Nelle scorse i bianconeri hanno avuto un contatto con la Roma per capire la fattibilità di un'operazione con al centro il portiere 26enne, legato ai capitolini fino al 2030.
L'affare si prospetta difficile soprattutto per il prezzo che ne fanno i giallorossi (non meno di 40 milioni di euro), e per la volontà del club allenato da Gasperini che ha individuato in Koné e Ndicka gli elementi da sacrificare in caso di offerte pesanti. Davanti a questo scenario quindi, i numeri uno che restano d'attualità alla Continassa sono quelli di Martinez e Vicario, quest'ultimo sulla carta il più raggiungibile considerando l'investimento contenuto (il Tottenham chiede 15 milioni di euro) e l'età dell'ex Empoli, 'solo' 29enne. Età che spinge Carnevali a non tuffarsi su Martinez per il quale persistono ancora alcuni dubbi.
Nella short list va tenuto anche il nome di Marco Carnesecchi, classe 2000 e tesserato con l'Atalanta. Il nuovo ad della Vecchia Signora ha chiesto informazioni sull'ex Cremonese ma il principale ostacolo sono proprio gli orobici che non hanno necessità di incassare dopo gli addii di Palestra ed Ederson. Carnesecchi comunque, è valutato circa 40 milioni di euro dai Percassi.