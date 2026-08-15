Psg, è ufficiale l'acquisto di Mika Godts: il classe 2005 firma fino al 2031

Il Psg, nonostante due Champions di fila e un dream team totale in ogni reparto, non smette di seminare per il futuro: è ufficiale l'acquisto del megatalento Mika Godts, classe 2005 belga tra i più stimati e in vista della nuova generazione. Il giocatore arriva dall'Ajax per 55 milioni di euro, la scorsa stagione con i Lancieri ha messo a segno 17 gol e 15 assist in 44 presenze, per totali 3570' minuti. A conti fatti, un gol o un assist ogni 111 minuti giocati. Godts è un'ala sinistra, quindi nello scacchiere di Luis Enrique partirà alle spalle dell'inamovibile Kvaratskhelia, ma se c'è un maestro mondiale della gestione del minutaggio quello è il tecnico spagnolo. Godts viene ufficializzato pochi giorni dopo Magnes Akliouche, altra promessa di fenomeno ingaggiata dal Monaco a suon di milioni.