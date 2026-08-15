Psg, è ufficiale l'acquisto di Mika Godts: il classe 2005 firma fino al 2031

15 Ago 2026 - 23:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Psg

© Psg

Il Psg, nonostante due Champions di fila e un dream team totale in ogni reparto, non smette di seminare per il futuro: è ufficiale l'acquisto del megatalento Mika Godts, classe 2005 belga tra i più stimati e in vista della nuova generazione. Il giocatore arriva dall'Ajax per 55 milioni di euro, la scorsa stagione con i Lancieri ha messo a segno 17 gol e 15 assist in 44 presenze, per totali 3570' minuti. A conti fatti, un gol o un assist ogni 111 minuti giocati. Godts è un'ala sinistra, quindi nello scacchiere di Luis Enrique partirà alle spalle dell'inamovibile Kvaratskhelia, ma se c'è un maestro mondiale della gestione del minutaggio quello è il tecnico spagnolo. Godts viene ufficializzato pochi giorni dopo Magnes Akliouche, altra promessa di fenomeno ingaggiata dal Monaco a suon di milioni.

Ultimi video

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

00:29
Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

01:36
Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

00:34
Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

00:43
Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

I più visti di Mercato

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Frattesi

Si sblocca l'affare Frattesi dopo la sospensione della Lega: il nuovo accordo tra Inter e Lazio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:36
Inter: ufficiale Spence fino al 2031
23:25
Psg, è ufficiale l'acquisto di Mika Godts: il classe 2005 firma fino al 2031
21:33
Sassuolo e Torino: obiettivo Alphadjo Cisse
17:18
Colpo di scena: salta l'arrivo di Suzuki al Psg
16:02
Empoli, ufficiale l'arrivo in prestito di Zedadka