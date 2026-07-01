Juve, priorità attacco: fatta per Ekhator, Kolo si avvicina

Intanto però il neo dirigente bianconero si muove veloce per regalare nuovi giocatori offensivi a Luciano Spalletti. Il primo in ordine temporale è Jeff Ekhator. L'attaccante del Genoa cresciuto nel vivaio rossoblù vestirà la maglia della Juventus: l'affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 milioni di euro. La Juventus si era mossa il primo giorno di mercato dopo che già Bologna e Atalanta si erano fatte avanti ma le loro offerte erano state rifiutate, così come quella del Betis Siviglia. Nessuna superava i 15 milioni di euro mentre il Genoa puntava ad almeno 20 milioni di incasso. Così i bianconeri per battere la concorrenza hanno alzato la posta in gioco offrendo oltre a 18 milioni in contanti anche il cartellino del 2005 austriaco, terzino sinistro della Juve Next Gen, David Puczka, che in serie C ha segnato nell'ultima stagione 10 reti. Un'operazione che non è dettata da esigenze di bilancio, il Genoa non aveva urgenza di incassare ma di fronte all'offerta finale, e per il giocatore al blasone della Juventus, le parti hanno convenuto di chiudere l'accordo con reciproca soddisfazione. Nella serata di martedì il giocatore è arrivato a Torino e si è diretto al JMedical per le visite mediche, completate nella notte. Ora manca soltanto l'annuncio.