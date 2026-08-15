Inter: ufficiale Spence fino al 2031

Djed Spence è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L’esterno inglese classe 2000 arriva in nerazzurro dal Tottenham a titolo definitivo: Spence ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2031. Operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus, per il giocatore ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. "Questo è un grande club e un grande passo per me e la mia famiglia, sono orgoglioso di essere qui, come se fossi sulla luna. Sono pronto per iniziare", ha detto Spence ai canali ufficiali del club. Spence ha già giocato a San Siro da avversario: "Mi ricordo che è stato un bel momento, tantissime leggende hanno giocato lì. Mi ricordo che è stato bello e adesso sono contento di tornare da giocatore dell'Inter. Sono un giocatore a cui piace rischiare e mi vedrete così anche all'Inter. La mia abilità difensiva è la mia caratteristica migliore, così come la mia capacità nel condurre la palla. Vorrei aggiungere più gol e assist, se ci riuscissi diventerei un ottimo giocatore. Non ho ancora parlato con nessuno dei nuovi compagni, ma è vero che sono stato con Martinez al Genoa due anni fa e con Stones al Mondiale, che nei giorni scorsi mi ha mandato dei messaggi: non vedo l'ora di vederli e cominciare. Cosa dico ai tifosi? Forza Inter!"