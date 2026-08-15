Empoli, ufficiale l'arrivo in prestito di Zedadka

15 Ago 2026 - 16:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Empoli comunica di aver raggiunto l'accordo con Fussball Club Sudtirol per l'acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Karim Zedadka. Karim Zedadka è un centrocampista nato in Francia da una famiglia di origini algerine il 9 giugno 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, nell'estate del 2018 viene acquistato dal Napoli, entrando a far parte della formazione Primavera. Nel febbraio 2020 passa alla Cavese in Serie C, mentre nella stagione successiva si trasferisce allo Charleroi, con cui disputa 11 gare nella massima serie belga. Rientrato al Napoli, nella stagione 2022/23 conquista lo Scudetto con i partenopei, scendendo in campo in tre occasioni. Nell'agosto 2023 passa allo Swift Hesperange, in Lussemburgo, dove disputa nove incontri nella Division Nationale, prima di tornare in Italia in prestito all'Ascoli. Nel luglio 2024 si trasferisce al Sudtirol, con cui ha disputato le ultime due stagioni.

Ultimi video

00:26
Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

00:43
Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

01:50
Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

00:39
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

00:26
Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

I più visti di Mercato

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Sorriso Spalletti, l'attesa ripaga: Suzuki e Lucumi vicinissimi alla Juventus

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Mercato Inter, per arrivare a Spence ci vuole una cessione

Mercato Inter, per arrivare a Jones ci vuole una cessione

Frattesi

Si sblocca l'affare Frattesi dopo la sospensione della Lega: il nuovo accordo tra Inter e Lazio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:02
Empoli, ufficiale l'arrivo in prestito di Zedadka
Romelu Lukaku - Il Fenerbahce lo ha da poco acquistato dal Napoli.
15:27
Quanto guadagna Lukaku al Fenerbahçe? Ingaggio e dettagli del contratto dell'ex Napoli
14:10
Si ritira anche Pogba? Rescissione vicina col Monaco
13:58
Barcellona, presentata la terza offerta al City per Rodri
Fikayo Tomori: 35,9 milioni
13:22
Tomori in uscita e caccia all'esterno: ipotesi di scambio con Tavares della Lazio