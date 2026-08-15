Empoli, ufficiale l'arrivo in prestito di Zedadka

L'Empoli comunica di aver raggiunto l'accordo con Fussball Club Sudtirol per l'acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Karim Zedadka. Karim Zedadka è un centrocampista nato in Francia da una famiglia di origini algerine il 9 giugno 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, nell'estate del 2018 viene acquistato dal Napoli, entrando a far parte della formazione Primavera. Nel febbraio 2020 passa alla Cavese in Serie C, mentre nella stagione successiva si trasferisce allo Charleroi, con cui disputa 11 gare nella massima serie belga. Rientrato al Napoli, nella stagione 2022/23 conquista lo Scudetto con i partenopei, scendendo in campo in tre occasioni. Nell'agosto 2023 passa allo Swift Hesperange, in Lussemburgo, dove disputa nove incontri nella Division Nationale, prima di tornare in Italia in prestito all'Ascoli. Nel luglio 2024 si trasferisce al Sudtirol, con cui ha disputato le ultime due stagioni.