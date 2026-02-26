Juventus, Chiellini: "Delusi ma orgogliosi. Ultimamente siamo sfortunati con gli arbitri"

Poi Chiellini ci tiene a sottolineare come il risultato negativo della serata non debba smorzare l'entusiasmo che si era creata allo Stadium: dopo i fischi contro il Como, i tifosi bianconeri avevano spinto i propri beniamini verso l’impresa. "Per andare avanti serve fiducia verso società e calciatori. Questo risultato non dove minare il percorso che noi, da fuori dal campo, vediamo chiaramente. Abbiamo perso 4 delle ultime 5 partite ma le prestazioni ci sono. Poi se perdi vuol dire che qualcosa sbagli. Ora ci mancano 12 partite alla fine del campionato dove ci giochiamo ancora tanto per la prossima stagione. Oggi però la squadra ha dato dimostrazione di esserci. Il percorso di crescita sta andando avanti: tutti vorremmo possa essere più rapido ma ci vuole pazienza. Rimpianti per il percorso in Champions? Non ne abbiamo. Il girone l'abbiamo affrontato bene, abbiamo iniziato contro avversari difficili, poi abbiamo chiuso bene con risultati importanti come quello a Bodo, che abbiamo visto quanto sia difficile giocarci contro. Il percorso è stato quello preventivato, per questo dispiace: questa squadra deve sempre puntare ad arrivare agli ottavi. Però bisogna prendere il buono da questa serata: la scintilla scattata con il pubblico".