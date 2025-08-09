Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre bianconere

Juventus, lo Sporting fa muro per Hjulmand e spunta O'Riley: da Douglas Luiz il tesoretto per il danese

Da un danese a un altro, i bianconeri potrebbero virare sul centrocampista del Brighton mettendo da parte la pista Hjulmand più cara

09 Ago 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Mentre la Juventus di Igor Tudor prosegue il proprio lavoro in Germania dal ritiro di Herzogenaurach, anche la squadra mercato dei bianconeri è al lavoro. La società, infatti, vuole accontentare il tecnico e regalargli un uomo di gamba per il suo centrocampo, ma a determinate condizioni. Quelle economiche, su tutte, devono permettere alla Vecchia Signora di non esagerare, con profili sondati e messi da parte per il costo esoso dell'operazione. E tra questi, dopo settimane di tira e molla, sembra esserci finito anche Morten Hjulmand, ex Lecce e capitano dello Sporting Lisbona, il cui costo del cartellino fissato a 60 milioni dai lusitani rende difficile la conclusione positiva. E allora la Juve si guarda attorno, con Damien Comolli e François Modesto pronti a rispolverare la carta Matt O'Riley.

Leggi anche

La Juventus ci riprova per Renato Veiga. E per Kolo Muani spunta una carta a sorpresa

24enne del Brighton, l'anglo-danese ex Celtic era già stato sondato nelle scorse settimane, ma con la strada che porta a Hjulmand in salita è tornato un nome caldo per il mercato bianconero. Mezzala di corsa e sacrificio, alter ego di Koopmeiners, il classe 2000 è stato anche sul taccuino di Napoli e Atalanta. Mancino dal piede buono e rigorista affidabile, O'Riley piace per fisicità, tecnica e tempi di inserimento. Ma anche (e soprattutto) per il costo contenuto dell'operazione.

Leggi anche

La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, potrebbe essere l'alternativa a Hjulmand a metà prezzo, col cartellino del danese fissato attorno ai 30 milioni. Operazione che, tra l'altro, potrebbe essere finanziata da Douglas Luiz. La cessione del brasiliano, direzione Premier League, potrebbe infatti sbloccare le trattative che, al momento, non sono state intavolate. Col Brighton, infatti, c'è stato fin qui un contatto, un pour parler (per restare nella lingua cara a Comolli e Modesto) per capire la fattibilità. Sullo sfondo, come riferito dal quotidiano, restano i nomi di Yves Bissouma del Tottenham, dell'ex Milan Kessie e Ibrahim Sangaré del Nottingham, quest'ultimo da trattare parallelamente alla cessione di Douglas Luiz al Forrest.

juventus
hjulmand

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Juventus

La Juventus ci riprova per Renato Veiga. E per Kolo Muani spunta una carta a sorpresa

Juve, summit di mercato in vista: spunta la deadline per Kolo Muani. Intesa vicina col Psg, le cifre

Via il primo esubero: Weah al Marsiglia, da Douglas Luiz a Vlahovic un tesoretto da oltre 100 milioni

La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg

Il Nottingham Forest in pressing su Douglas Luiz: previsto contatto diretto con la Juve

Lo Sporting fa muro per Hjulmand, la Juve studia O'Riley attendendo la cessione di Douglas Luiz

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:17
Galatasaray su Ederson, manca l'accordo con il Manchester City
12:11
Manchester United, ecco Sesko: contratto fino al 2030
Sebastiano Esposito
11:18
Sebastiano Esposito, il Cagliari torna in vantaggio sul Parma
Malick Thiaw - Difensore
10:00
Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire
09:10
Juve, Gatti: "Conte mi voleva al Napoli ma...."