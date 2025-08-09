Juventus, lo Sporting fa muro per Hjulmand e spunta O'Riley: da Douglas Luiz il tesoretto per il danese

Da un danese a un altro, i bianconeri potrebbero virare sul centrocampista del Brighton mettendo da parte la pista Hjulmand più cara
Mentre la Juventus di Igor Tudor prosegue il proprio lavoro in Germania dal ritiro di Herzogenaurach, anche la squadra mercato dei bianconeri è al lavoro. La società, infatti, vuole accontentare il tecnico e regalargli un uomo di gamba per il suo centrocampo, ma a determinate condizioni. Quelle economiche, su tutte, devono permettere alla Vecchia Signora di non esagerare, con profili sondati e messi da parte per il costo esoso dell'operazione. E tra questi, dopo settimane di tira e molla, sembra esserci finito anche Morten Hjulmand, ex Lecce e capitano dello Sporting Lisbona, il cui costo del cartellino fissato a 60 milioni dai lusitani rende difficile la conclusione positiva. E allora la Juve si guarda attorno, con Damien Comolli e François Modesto pronti a rispolverare la carta Matt O'Riley.
24enne del Brighton, l'anglo-danese ex Celtic era già stato sondato nelle scorse settimane, ma con la strada che porta a Hjulmand in salita è tornato un nome caldo per il mercato bianconero. Mezzala di corsa e sacrificio, alter ego di Koopmeiners, il classe 2000 è stato anche sul taccuino di Napoli e Atalanta. Mancino dal piede buono e rigorista affidabile, O'Riley piace per fisicità, tecnica e tempi di inserimento. Ma anche (e soprattutto) per il costo contenuto dell'operazione.
Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, potrebbe essere l'alternativa a Hjulmand a metà prezzo, col cartellino del danese fissato attorno ai 30 milioni. Operazione che, tra l'altro, potrebbe essere finanziata da Douglas Luiz. La cessione del brasiliano, direzione Premier League, potrebbe infatti sbloccare le trattative che, al momento, non sono state intavolate. Col Brighton, infatti, c'è stato fin qui un contatto, un pour parler (per restare nella lingua cara a Comolli e Modesto) per capire la fattibilità. Sullo sfondo, come riferito dal quotidiano, restano i nomi di Yves Bissouma del Tottenham, dell'ex Milan Kessie e Ibrahim Sangaré del Nottingham, quest'ultimo da trattare parallelamente alla cessione di Douglas Luiz al Forrest.
