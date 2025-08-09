Juventus, lo Sporting fa muro per Hjulmand e spunta O'Riley: da Douglas Luiz il tesoretto per il danese

Mentre la Juventus di Igor Tudor prosegue il proprio lavoro in Germania dal ritiro di Herzogenaurach, anche la squadra mercato dei bianconeri è al lavoro. La società, infatti, vuole accontentare il tecnico e regalargli un uomo di gamba per il suo centrocampo, ma a determinate condizioni. Quelle economiche, su tutte, devono permettere alla Vecchia Signora di non esagerare, con profili sondati e messi da parte per il costo esoso dell'operazione. E tra questi, dopo settimane di tira e molla, sembra esserci finito anche Morten Hjulmand, ex Lecce e capitano dello Sporting Lisbona, il cui costo del cartellino fissato a 60 milioni dai lusitani rende difficile la conclusione positiva. E allora la Juve si guarda attorno, con Damien Comolli e François Modesto pronti a rispolverare la carta Matt O'Riley.