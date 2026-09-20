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Emergenza portieri alla Juve dopo il ko di Grabara: si pensa al mercato degli svincolati

Tra la promozione del giovane Radu della Next Gen e la pista svincolati con l'ipotesi Neto, ecco come la Juventus gestirà il ruolo di vice Vicario

20 Set 2026 - 09:43
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L'infortunio di Kamil Grabara, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (probabile l'operazione e almeno sei mesi out), apre l'emergenza portieri in casa Juventus che si ritrova senza il vice di Guglielmo Vicario. La dirigenza bianconera e Luciano Spalletti stanno valutando le opzioni a disposizione per coprire la casella di secondo portiere da qui ai prossimi mesi. La prima mossa, logicamente, porta a sfruttare le risorse interne: Carlo Pinsoglio assumerà il ruolo di secondo portiere, mentre il diciassettenne Riccardo Radu, titolare della Next Gen, verrà aggregato stabilmente alla prima squadra.

Durante la pausa per le nazionali, Carnevali, Massara e Spalletti capiranno se proseguire con l'attuale parco portieri fino alla riapertura del mercato invernale o intervenire subito pescando tra i calciatori attualmente senza contratto.

L'ipotesi di attingere alla lista degli svincolati, d'altronde, non offre molti spunti. Tra i profili emersi c'è quello del trentasettenne brasiliano Neto, libero dopo l'esperienza al Botafogo, che rappresenta un profilo d'esperienza e conosce già l'ambiente bianconero per avervi militato dal 2015 al 2017. Nelle ultime ore si è proposto anche lo spagnolo Sergio Rico, ma il suo lungo stop a seguito del grave incidente a cavallo del 2023 lascia forti dubbi sulla tenuta atletica ad alti livelli anche considerando le due stagioni all'Al Gharafa in Qatar in cui ha giocato solo 7 volte.

La linea societaria al momento più accreditata è quella di dare piena fiducia alla coppia Pinsoglio-Radu alle spalle di Vicario per affrontare la prima parte di stagione. Questa scelta consentirebbe alla Juventus di rinviare ogni investimento strutturale al mercato di gennaio, quando le opzioni a disposizione saranno maggiori e senza i vincoli attuali. 

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