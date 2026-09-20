Emergenza portieri alla Juve dopo il ko di Grabara: si pensa al mercato degli svincolati

L'infortunio di Kamil Grabara, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (probabile l'operazione e almeno sei mesi out), apre l'emergenza portieri in casa Juventus che si ritrova senza il vice di Guglielmo Vicario. La dirigenza bianconera e Luciano Spalletti stanno valutando le opzioni a disposizione per coprire la casella di secondo portiere da qui ai prossimi mesi. La prima mossa, logicamente, porta a sfruttare le risorse interne: Carlo Pinsoglio assumerà il ruolo di secondo portiere, mentre il diciassettenne Riccardo Radu, titolare della Next Gen, verrà aggregato stabilmente alla prima squadra.