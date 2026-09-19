Juve, lesione al legamento crociato del ginocchio destro per Grabara

19 Set 2026 - 19:22
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A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di questo pomeriggio, Kamil Grabara è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico. Luciano Spalletti perde così il suo secondo portiere che giovedì aveva esordito con un clean-sheet contro il Nec in Europa League.

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