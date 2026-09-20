Juve, resiste la tentazione Carnesecchi per il futuro della porta

La Juventus studia il colpo Carnesecchi per l'estate: le incertezze su Vicario e Grabara spingono Giuntoli sul portiere dell'Atalanta

20 Set 2026 - 09:54
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Marco Carnesecchi (Atalanta) © italyphotopress

Marco Carnesecchi (Atalanta) © italyphotopress

L'infortunio di Grabara e la situazione contrattuale di Vicario (arrivato in prestito) hanno accelerato le riflessioni della Juventus per il futuro della propria porta, con il nome di Marco Carnesecchi tornato con forza in cima alla lista di Carnevali e Massara.

Nonostante l'Atalanta abbia valutato l'estremo difensore 26enne intorno ai 50 milioni di euro nell'ultima sessione estiva di mercato, respingendo anche le sirene della Premier League, la prossima stagione lo scenario potrebbe cambiare: il contratto di Carnesecchi scade nel 2028 e i colloqui per il rinnovo sono sostanzialmente fermi.

Qualora la Juve dovesse conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l'assalto a Carnesecchi si trasformerebbe nella priorità assoluta per blindare il reparto arretrato, sebbene la trattativa con l'Atalanta si preannunci complessa sia sul piano economico che su quello delle contropartite. Lo scrive Tuttosport.

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