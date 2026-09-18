Cagliari, giovane esterno Grandu rinnova fino al 2029

Il Cagliari Calcio "è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Nicola Grandu, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione a favore del Club. Classe 2006, originario di Martis, Grandu è un esterno capace di abbinare duttilità, corsa e generosità nelle due fasi di gioco. In rossoblù dal 2019, con l'Under 20 ha sinora collezionato 85 presenze, 3 gol e 7 assist, diventando un punto di riferimento della squadra e indossando la fascia di capitano già dalla scorsa stagione. Le sue qualità sono oggi al servizio anche della Prima squadra: Grandu è infatti entrato in pianta stabile nel gruppo agli ordini di mister Fabio Pisacane e del suo staff, dove lavora quotidianamente per consolidare la propria crescita e continuare a migliorare".