Icardi alla Lazio? Gattuso: "Ne ho parlato col presidente e..."

Mauro Icardi è uno degli svincolati di maggior valore sul mercato in questo momento. L'attaccante argentino nelle ultime settimane è stato accostato anche a diverse squadra italiane. In particolare alla Lazio. Voci su cui il mister dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, ha voluto fare chiarezza alla vigilia della sfida contro il Venezia: "Finiamo questo casino Icardi o non Icardi, ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson, quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così". Caso chiuso dunque: la prossima sqaudra di Icardi non sarà la Lazio.