MANOVRE BIANCONERE

Napoli, il rinnovo di Lobotka è bloccato: Juventus in agguato

Non c'è accordo sul contratto in scadenza a giugno 2027. Gli azzurri hanno un'opzione unilaterale per un prolungamento fino al 2028, ma i bianconeri rimangono alla finestra

15 Set 2026 - 10:29
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Contro il Bologna si è travestito anche da goleador, ma Stanislav Lobotka di norma è il faro del Napoli. Il regista slovacco è, ormai da anni, un punto fermo del centrocampo azzurro. Oggi però il suo futuro è incerto: a gettare ombre un contratto in scadenza nel 2027 che, per ora, non si riesce a rinnovare. De Laurentiis però non ha particolare fretta: il club infatti ha un'opzione unilaterale per prolungarlo di un'ulteriore stagione

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