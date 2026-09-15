Napoli, il rinnovo di Lobotka è bloccato: Juventus in agguato
Non c'è accordo sul contratto in scadenza a giugno 2027. Gli azzurri hanno un'opzione unilaterale per un prolungamento fino al 2028, ma i bianconeri rimangono alla finestra
Contro il Bologna si è travestito anche da goleador, ma Stanislav Lobotka di norma è il faro del Napoli. Il regista slovacco è, ormai da anni, un punto fermo del centrocampo azzurro. Oggi però il suo futuro è incerto: a gettare ombre un contratto in scadenza nel 2027 che, per ora, non si riesce a rinnovare. De Laurentiis però non ha particolare fretta: il club infatti ha un'opzione unilaterale per prolungarlo di un'ulteriore stagione.
Arrivato sotto il Vesuvio quasi 10 anni dal Celta Vigo fa con la benedizione di una leggenda napoletana come Marek Hamsik, suo connazionale, Lobo ha dovuto aspettare prima di diventare protagonista e perno della mediana. A farlo sbocciare definitivamente è stato Luciano Spalletti, un vero e proprio maestro quando si parla di play. In Lobotka il tecnico di Certaldo aveva trovato un "nuovo Pizzarro", facendolo diventare un uomo fondamentale per la conquista di entrambi i tricolori del Napoli, anche poi sotto la gestione Conte.
Oggi Spalletti a Torino si guarda intorno, disperato, alla ricerca di centrocampisti. La Juve sta vivendo un momento di grossa crisi in mezzo al campo: non solo a livello numerico (Locatelli, Thuram e McKennie out per infortunio), ma anche sul piano della qualità. Per questo il tecnico bianconero si riprenderebbe subito Lobotka, anche a 31 anni. La Juve dunque rimane alla finestra, in attesa di capire se lo slovacco e il Napoli troveranno un accordo sul rinnovo. In caso negativo, anche esercitando l'opzione per il 2028, gli azzurri (per età e volontà del calciatore) non potranno sparare alto e i bianconeri potrebbero tentare l'assalto anche già nel mercato di gennaio.