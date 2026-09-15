Napoli, il rinnovo di Lobotka è bloccato: Juventus in agguato

Contro il Bologna si è travestito anche da goleador, ma Stanislav Lobotka di norma è il faro del Napoli. Il regista slovacco è, ormai da anni, un punto fermo del centrocampo azzurro. Oggi però il suo futuro è incerto: a gettare ombre un contratto in scadenza nel 2027 che, per ora, non si riesce a rinnovare. De Laurentiis però non ha particolare fretta: il club infatti ha un'opzione unilaterale per prolungarlo di un'ulteriore stagione.