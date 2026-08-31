Juve, accordo totale con l'Atletico per David. Arriva Woltemade in prestito fino a giugno

Il nuovo attaccante bianconero sarà Nick Woltemade del Newcastle. La Juventus ha chiuso per un prestito secco, oneroso intorno ai 5 milioni di euro, per un'operazione che ricorda quella del primo arrivo di Kolo Muani a Torino, nel gennaio 2025. Dopo che è arrivato l'accordo anche con il giocatore, si è saputo che a ore è atteso a Torino per la firma. Non ci saranno opzioni di acquisto. Come svelato dall'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti ha addirittura avuto contatti telefonici diretti con il tedesco classe 2002, negli scorsi mesi sondato anche dal Napoli. Solamente un anno fa, fu acquistato dai Magpies per 80 milioni di euro più 10 di bonus dallo Stoccarda.