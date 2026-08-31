MANOVRE BIANCONERE

Juve, accordo totale con l'Atletico per David. Arriva Woltemade in prestito fino a giugno

Pronti a salutare il canadese che ha accettato la destinazione spagnola. I bianconeri portano a Torino il tedesco del Newcastle  

31 Ago 2026 - 21:22
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L'obiettivo di regalare a mister Luciano Spalletti una rosa credibile per puntare almeno alla qualificazione in Champions, con una punta da affiancare a un Kolo Muani che deve ancora sbloccarsi, è arrivata a una conclusione. I bianconeri hanno chiuso per la nuova punta.  

David-Atletico: la situazione

 La novità delle ultime ore che può sbloccare la situazione riguarda Jonathan David: dopo i timidi approcci di Crystal Palace e Paris Fc e il sondaggio a vuoto dell'Aston Villa, l'attaccante sta per trasferirsi all'Atletico Madrid. Siamo allo scambio di documenti tra i due club. Il canadese ha accettato la destinazione che lo porterebbe alla corte di Simeone e nel primo pomeriggio di lunedì si è di fatto trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus vorrebbe almeno 3 milioni di euro per il prestito oneroso, anche per coprire le spese del suo sostituto.

Woltemade in prestito

 Il nuovo attaccante bianconero sarà Nick Woltemade del Newcastle. La Juventus ha chiuso per un prestito secco, oneroso intorno ai 5 milioni di euro, per un'operazione che ricorda quella del primo arrivo di Kolo Muani a Torino, nel gennaio 2025. Dopo che è arrivato l'accordo anche con il giocatore, si è saputo che a ore è atteso a Torino per la firma. Non ci saranno opzioni di acquisto. Come svelato dall'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti ha addirittura avuto contatti telefonici diretti con il tedesco classe 2002, negli scorsi mesi sondato anche dal Napoli. Solamente un anno fa, fu acquistato dai Magpies per 80 milioni di euro più 10 di bonus dallo Stoccarda. 

Al momento, anche per desiderio dell'allenatore che ha più volte ribadito la necessità di una punta fisica, da area di rigore e brava nel gioco aereo per il suo attacco, Woltemade può essere la giusta soluzione.

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