Gli intrecci di mercato tra Juve e Sassuolo non si fermano: ipotesi Bakola già a gennaio

Giovanni Carnevali è arrivato a Sassuolo nel 2014, l'anno successivo all'approdo in Serie A della squadra emiliana guidata da Eusebio Di Francesco. Oltre a un calcio piacevole e produttivo, i neroverdi hanno saputo valorizzare i loro giocatori e ottenere un tesoretto che ha permesso alla famiglia Squinzi di mantenere il Sassuolo a ottimi livelli. Grandi meriti, sicuramente, vanno anche a Carnevali, uno degli artefici di un vero e proprio fenomeno da imitare del nostro calcio.
Ora il dirigente è alla Juve, ultimo scambio di una collaborazione che va avanti da 13 anni. Dal 2013 (come ci ricorda La Stampa), sono una trentina, per un valore complessivo di 170 milioni, i giocatori circolati sull'asse Torino sponda bianconera-Sassuolo. I nomi sono tanti, da Zaza a Marrone, passando per Locatelli e Muharemovic fino ad Adzic, giusto per citarne solo alcuni. E non finirebbe qui.
Già perché, oltre a Lipani, Carnevali vorrebbe portare a Torino anche Bakola, il nome nuovo del centrocampo del Sassuolo. A soli 18 anni, il giocatore francese che dice di ispirarsi a Pogba e ha le caratteristiche per sostituire Thuram, fermo ai box per un po', è stato un bel colpo di Carnevali quando era dall'altra parte. Ora lo vorrebbe alla Juve e ci sono buone possibilità di vestirlo di bianconero già a gennaio. Molto dipenderà dalla situazione in classifica che avrà il Sassuolo, a quel punto del campionato.