Gli intrecci di mercato tra Juve e Sassuolo non si fermano: ipotesi Bakola già a gennaio

Già perché, oltre a Lipani, Carnevali vorrebbe portare a Torino anche Bakola, il nome nuovo del centrocampo del Sassuolo. A soli 18 anni, il giocatore francese che dice di ispirarsi a Pogba e ha le caratteristiche per sostituire Thuram, fermo ai box per un po', è stato un bel colpo di Carnevali quando era dall'altra parte. Ora lo vorrebbe alla Juve e ci sono buone possibilità di vestirlo di bianconero già a gennaio. Molto dipenderà dalla situazione in classifica che avrà il Sassuolo, a quel punto del campionato.