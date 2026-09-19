Tedesco potrebbe subito tornare in panchina: dopo il Bologna c'è il Gladbach?

19 Set 2026 - 10:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Domenico Tedesco potrebbe trovare subito un'altra panchina a pochi giorni di distanza dall'esonero da parte del Bologna. Sul tecnico 41enne c'è l'interesse del Borussia Monchengladbach, in piena crisi di risultati dopo un inizio a rilento in Bundesliga con tre sconfitte su tre. Situazione che ha portato all'esonero di Eugen Polanski, con il club tedesco ora alla ricerca di un allenatore per il futuro dopo la nomina ad interim di Lichte. 

Soluzione che andrà trovata dopo il match di oggi contro il Magonza, che potrebbe mettere ancora più in crisi i "puledri". Tedesco è tra i primissimi candidati e in caso di chiamata dovrebbe prima liberarsi del contratto in essere con il Bologna tramite risoluzione. 

domenico tedesco
bologna
serie a
borussia monchengladbach

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso dopo la fine del mercato FOTO

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

Savinho - 87,5 milioni di euro + 10 di bonus

Savinho si unisce a Tonali e Fernandes: 354 milioni per un Tottenham da sogno

Brasile, Ancelotti sempre più vicino | Presidente federcalcio: "Lo ammiro"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:01
Tedesco potrebbe subito tornare in panchina: dopo il Bologna c'è il Gladbach?
13:53
Cagliari, giovane esterno Grandu rinnova fino al 2029
12:15
Icardi alla Lazio? Gattuso: "Ne ho parlato col presidente e..."
Mile Svilar
11:22
Roma, Svilar sull'ipotesi Juve: "Non firmo fino al 2030 e poi rinnego"
10:16
Inter, Moratti: "Volevo Totti, Sensi mi rispose così"