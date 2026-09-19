Tedesco potrebbe subito tornare in panchina: dopo il Bologna c'è il Gladbach?

Domenico Tedesco potrebbe trovare subito un'altra panchina a pochi giorni di distanza dall'esonero da parte del Bologna. Sul tecnico 41enne c'è l'interesse del Borussia Monchengladbach, in piena crisi di risultati dopo un inizio a rilento in Bundesliga con tre sconfitte su tre. Situazione che ha portato all'esonero di Eugen Polanski, con il club tedesco ora alla ricerca di un allenatore per il futuro dopo la nomina ad interim di Lichte.
Soluzione che andrà trovata dopo il match di oggi contro il Magonza, che potrebbe mettere ancora più in crisi i "puledri". Tedesco è tra i primissimi candidati e in caso di chiamata dovrebbe prima liberarsi del contratto in essere con il Bologna tramite risoluzione.