Non solo Nico Gonzalez, la Juve vuole regalare un tris d'assi a Thiago Motta

manovre bianconere

Dopo l'argentino si punta a Conceiçao o Sancho. Ma se si sbloccasse la cessione di Chiesa...

Ultimi giorni di mercato a dir poco spumeggianti per Cristiano Giuntoli, che non si fermerà certo all'acquisto di Kalulu. Thiago Motta ha bisogno di rinforzi sull'esterno offensivo ed è per questo che ieri c'è stato un primo contatto con la Fiorentina per Nico Gonzalez che, però, non sarà l'unico nuovo acquisto del reparto. La Juventus da tempo lavora col Porto per Francisco Conceiçao ma non va perso di vista Jadon Sancho del Manchester United, soprattutto se si sbloccasse la cessione di Federico Chiesa.

Tris d'assi per Thiago Motta dunque? È lo scenario che prospetta Alfredo Pedullà, a condizione che tutti i tasselli vadano al loro posto: innanzitutto l'addio di Kostic, in orbita Fiorentina nei colloqui per Nico, e poi un ulteriore tesoretto se Chiesa salutasse entro fine agosto in modo da non perderlo a parametro zero la prossima stagione.

Vero che sin qui i bianconeri si sono mossi col Porto e con lo United sempre cercando di strappare un prestito ma un eventuale doppia uscita nelle ultime ore del mercato aprirebbe scenari interessanti: non due ali, Nico più Conceiçao (oggi in vantaggio rispetto a Sancho), ma addirittura tre. E a quel punto la rivoluzione firmata Giuntoli sarebbe totale.

Vedi anche juventus Juventus, primo contatto con la Fiorentina per Nico Gonzalez