Barcellona, pronta un'offerta da 10 milioni di euro per Chiesa

Secondo AS i blaugrana, che sognano Leao, vorrebbero uno sconto dalla Juventus, che punta a 15 milioni di euro

Il Barcellona sogna Leao ma si muove anche sul fronte Federico Chiesa. Dopo i primi contatti tra l'agente del calciatore, Fali Ramadani, e il club catalano nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la prima offerta ufficiale per l'attaccante della Juventus. Secondo As, il Barcellona è pronto a offrire 10 milioni al club bianconero (che ne chiede 15, ma c'è margine di trattativa) e un contratto da 6 milioni (bonus compresi fino al 2028) all'attaccante.

In uscita dalla Juventus dopo l'arrivo di Thiago Motta, a pensare a Chiesa erano stati Chelsea e Manchester United con i Blues che hanno provato a imbastire uno scambio con Sterling con la Juventus, che però non è mai andato in porto. Poi l'interesse del Barcellona. Sfumato Nico Williams, i blaugrana si erano interessati alla situazione di Rafael Leao, ritenuto incedibile dal Milan.

Ed ecco l'opportunità Chiesa: l'attaccante bianconero vuole rilanciarsi e il suo cartellino costa poco. Chiesa, inoltre, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per aiutare il club a rientrare nei parametri economici per poterlo registrare in rosa.

