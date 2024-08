Juventus, primo contatto con la Fiorentina per Nico Gonzalez

juventus

Ci sono ancora 10 milioni di distanza per l'argentino: servirà un doppio sforzo. Il difensore ex Milan ha firmato fino al 2029

Juve, Kalulu è arrivato al JMedical: selfie e autografi con i tifosi























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Preso Kalulu, ora Cristiano Giuntoli vuole chiudere in fretta con la Fiorentina per Nico Gonzalez dopo aver sbaragliato la concorrenza dell'Atalanta. Mercoledì c'è stato un primo contatto tra Juventus e dirigenza viola, che ha deciso di lasciar partire l'argentino dopo l'arrivo di Gudmundsson dal Genoa, per cercare di colmare la distanza tra domanda (40 milioni di euro) e offerta (30 milioni). Il club bianconero proverà a inserire nell'operazione Arthur, già in prestito alla Viola la scorsa stagione, e Kostic, ai margini del progetto di Thiago Motta. Con Nico Gonzalez la Juve ha già un accordo per un contratto fino al 2029 per 3,6 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore previsti nuovi contatti: servirà un doppio sforzo perché la Fiorentina può concedere solo un minimo sconto, non vuole scendere sotto i 38 milioni complessivi, e si attende che da Torino ci sia uno sforzo al rialzo.

JUVENTUS, UFFICIALE KALULU

Pierre Kalulu è un nuovo giocatore della Juventus: operazione da 3,3 milioni (pagabili in due esercizi) per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più eventuali 3 di bonus. Il difensore francese, che ha firmato fino al 2029 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione, dopo qualche giorno di riflessione aveva deciso di lasciare il Milan e di accettare il trasferimento, a convincerlo anche la chiamata di Thiago Motta, che punta su di lui anche se non può garantirgli un posto da titolare fisso. Per lui maglia numero 15.

KALULU: "LE SQUADRE DI MOTTA GIOCANO BENE"

"L'obiettivo è vincere più partite possibili, cercando di fare sempre il massimo, e anche io darò il 100% quando il mister mi chiamerà in causa: spero che i tifosi saranno fieri di me quando mi vedranno in campo, intanto ho sensazioni positive già solo guardando le belle strutture": il nuovo difensore della Juventus, Pierre Kalulu, si presenta ai canali ufficiali del club. "Mi ritengo un giocatore moderno, che può ricoprire più ruoli nella difesa - continua il francese prelevato dal Milan in prestito con diritto di riscatto - e molto veloce e aggressivo: non ho modelli, cambiano ogni anno perché mi ispiro a chi ha fatto meglio durante le varie annate". Sotto la Mole ritroverà Thuram: "Abbiamo fatto qualche partita insieme nelle giovanili della Francia - confessa il classe 2000 - e ci siamo sentiti in questi giorni, sono molto contento di rivederlo. Il mister? Ho visto spesso le squadre di Thiago Motta, giocano bene e siamo tutti innamorati del bel calcio".

KALULU ALLA JUVENTUS, IL COMUNICATO UFFICIALE

Pierre Kalulu è un nuovo difensore della Juventus e arriva in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2025. Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore nato a Lione il 5 giugno 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione dal 2010 fino al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d’origine alla soglia della maggiore età.

JUVE, LA SITUAZIONE KOOPMEINERS

Ancora nessuna novità sul fronte Koopmeiners, che ha presentato il terzo certificato medico all'Atalanta e aspetta soltanto che la situazione si sblocchi. Giuntoli è fiducioso sul fatto che da qui a fine mercato il miro dell'Atalanta crollerà. L'ultima offerta bianconera è di 52 milioni di euro più sette di bonus, molto vicina alla richiesta di 60 della Dea.