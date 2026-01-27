Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti
La Juventus accelera per blindare Yildiz fino al 2031 e vuole fare il bis con Spalletti: le ultime newsdi Stefano Fiore
La Juventus ha fretta, i diretti interessati invece vogliono prendersi un po' di tempo in più per pensarci. Stiamo parlando di Kenan Yildiz e Luciano Spalletti che, a braccetto, hanno rialzato la stagione bianconera con il club che, non a caso, spinge per il doppio rinnovo di contratto. Le situazioni sono diverse l'obiettivo è comune: bisogna solo capire la tempistica.
Juve, cosa manca per il rinnovo di Yildiz?
Leggendo la scadenza del contratto di Yildiz nessuno dovrebbe preoccuparsi: 30 giugno 2029. Ma, si sa, nel calcio, e nel calciomercato più in dettaglio, le velocità sono diverse così come le opportunità. E infatti i dialoghi con l'entourage del turco vanno avanti da settimane tanto che il traguardo non è mai stato così vicino. La nuova scadenza sarà il 2031 e lo stipendio passerà da 1,5 milioni di euro netti a circa 6 milioni per raggiungere Jonathan David, al momento il più pagato della rosa. Dunque cosa manca? Secondo Tuttosport "solo" la questione del bonus alla firma che potrebbe arrivare nelle prossime settimane anche solo per tacciare tutte quelle sirene provenienti dalla Premier League.
E chissà che una volta che il sito della Juve pubblicherà il comunicato ufficiale del rinnovo di Yildiz, anche Luciano Spalletti si convincerà ad anticipare i discorsi per il proprio prolungamento. La situazione del tecnico è chiara: arrivato in corso d'opera al posto di Tudor con contratto di otto mesi, ha sempre detto di voler parlare di futuro solo a fine stagione, un modo per permettere alla società di valutare al meglio il suo operato ma anche un modo per tutelarsi visto che l'ex ct azzurro sa benissimo come nella prossima annata non ci sarà più tempo per costruire ma l'obiettivo sarà quello di tornare a vincere e dunque vuole garanzie tecniche in tal senso.
Juve-Spalletti, le ultime sul rinnovo
Spalletti ha già stregato John Elkann che vuole farne il faro juventino delle prossime stagioni ma per il momento il tecnico toscano ha sempre frenato. Non per sfiducia, ma per onestà. Sul suo tavolo c'è un contratto fino al 2028 che lo aspetta: non appena si convincerà a parlarne col club, Comolli e Chiellini saranno pronti. E così la Juve del futuro potrà (ri)partire dall'accoppiata Yildiz-Spalletti.