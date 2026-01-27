Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti

La Juventus ha fretta, i diretti interessati invece vogliono prendersi un po' di tempo in più per pensarci. Stiamo parlando di Kenan Yildiz e Luciano Spalletti che, a braccetto, hanno rialzato la stagione bianconera con il club che, non a caso, spinge per il doppio rinnovo di contratto. Le situazioni sono diverse l'obiettivo è comune: bisogna solo capire la tempistica.