Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio

"Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. Ma ci crede ed è già importante: sta crescendo e non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista. La Juve non aveva detto a Fabio che sarebbe stato ceduto nemmeno in estate, per cui non penso accadrà adesso", ha aggiunto Livio Miretti.