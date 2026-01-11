Logo SportMediaset

Mercato

Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio

11 Gen 2026 - 12:00

La prima conferma era arrivata da mister Luciano Spalletti, dopo il gol segnato al Sassuolo: "Miretti resta con noi". Ma a mettere la parola "fine" alle voci di calciomercato legate a una possibile partenza di Fabio Miretti dalla Juventus nella finestra di mercato invernale, ci ha pensato il padre del centrocampista, Livio. 

Queste le sue parole, riportate da Tuttosport: "A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto". Il classe 2003 è quindi pronto alla permanenza in bianconero, nonostante gli interessamenti di squadre come Como, Sassuolo, Parma, Cremonese e Lazio.

"Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. Ma ci crede ed è già importante: sta crescendo e non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista. La Juve non aveva detto a Fabio che sarebbe stato ceduto nemmeno in estate, per cui non penso accadrà adesso", ha aggiunto Livio Miretti. 

