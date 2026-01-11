Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Il Barcellona ha deciso: Rashford resterà anche oltre il 2026

11 Gen 2026 - 13:00

Marcus Rashford resterà un giocatore del Barcellona anche oltre la stagione 2025/26, lo riporta la testata spagnola Mundo Deportivo. La decisione del club è arrivata negli ultimi giorni, nonostante il rendimento altalenante del 28enne arrivato dal Manchester United: 4 gol in 6 partite di Champions, 2 reti (ma anche 8 assist) nelle 18 giocate in Liga. 

Rashford è ritenuto un talento centrale per la squadra e la su conferma è stata approvata anche dall'allenatore Hansi Flick. Il cambio in panchina al Manchester United, con l'esonero di Ruben Amorim, l'allenatore che aveva portato all'addio di Rashford, non cambia i piani dell'inglese, convinto nel restare in Catalogna. A fine stagione, il Barcellona può esercitare la clausola per il diritto di riscatto da 30 milioni di euro, ma non è esclusa una nuova trattativa con i Red Devils. 

mercato
barcellona
marcus rashford
manchester united

Ultimi video

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

01:11
Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

01:19
Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

I più visti di Mercato

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:12
Balotelli ha firmato il contratto con l'Al Ittifaq
14:00
Nuova vita Dani Alves, predicatore evangelico e azionista in Serie C portoghese: torna a giocare?
13:00
Il Barcellona ha deciso: Rashford resterà anche oltre il 2026
12:00
Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio
11:56
Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Baroni