Il Barcellona ha deciso: Rashford resterà anche oltre il 2026

Rashford è ritenuto un talento centrale per la squadra e la su conferma è stata approvata anche dall'allenatore Hansi Flick. Il cambio in panchina al Manchester United, con l'esonero di Ruben Amorim, l'allenatore che aveva portato all'addio di Rashford, non cambia i piani dell'inglese, convinto nel restare in Catalogna. A fine stagione, il Barcellona può esercitare la clausola per il diritto di riscatto da 30 milioni di euro, ma non è esclusa una nuova trattativa con i Red Devils.