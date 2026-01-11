Il Barcellona ha deciso: Rashford resterà anche oltre il 2026

Marcus Rashford resterà un giocatore del Barcellona anche oltre la stagione 2025/26, lo riporta la testata spagnola Mundo Deportivo. La decisione del club è arrivata negli ultimi giorni, nonostante il rendimento altalenante del 28enne arrivato dal Manchester United: 4 gol in 6 partite di Champions, 2 reti (ma anche 8 assist) nelle 18 giocate in Liga.
Rashford è ritenuto un talento centrale per la squadra e la su conferma è stata approvata anche dall'allenatore Hansi Flick. Il cambio in panchina al Manchester United, con l'esonero di Ruben Amorim, l'allenatore che aveva portato all'addio di Rashford, non cambia i piani dell'inglese, convinto nel restare in Catalogna. A fine stagione, il Barcellona può esercitare la clausola per il diritto di riscatto da 30 milioni di euro, ma non è esclusa una nuova trattativa con i Red Devils.