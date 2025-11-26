Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Bernardo Silva parla apertamente del suo percorso con il Manchester City e delle sue ambizioni per il futuro. "Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni. Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare, ma non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli", afferma il centrocampista. Non prima di aver completato al meglio il cammino a Manchester: "Abbiamo un obiettivo chiaro, e ci batteremo per questo. Poi si vedrà più avanti, senza fare piani a lungo termine", continua.