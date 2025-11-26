Logo SportMediaset

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Il portoghese riflette sul suo futuro e ammette che il ciclo con Guardiola potrebbe essere arrivato al capolinea. Diverse squadre interessate, c'è anche qualche italiana

di Max Cristina
26 Nov 2025 - 13:04
Bernardo Silva apre a nuovi scenari di mercato e si concentra sull’ultima stagione al Manchester City. Il portoghese, protagonista dell’era Guardiola, racconta quanto il calcio gli abbia dato negli ultimi anni e ribadisce di voler restare ai massimi livelli. Il centrocampista ha spiegato di non voler fare piani a lungo termine e di essere focalizzato sugli ultimi mesi con i Citizens, con l’obiettivo di chiudere al meglio un ciclo ricco di trofei. Le sue parole alimentano le valutazioni sul futuro, mentre lui stesso rilancia l’ambizione di diventare campione del mondo con la nazionale portoghese.

Bernardo Silva parla apertamente del suo percorso con il Manchester City e delle sue ambizioni per il futuro. "Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni. Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare, ma non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli", afferma il centrocampista. Non prima di aver completato al meglio il cammino a Manchester: "Abbiamo un obiettivo chiaro, e ci batteremo per questo. Poi si vedrà più avanti, senza fare piani a lungo termine", continua.

Restare in Europa o tentare l'avventura in mete più esotiche? Il portoghese vuole restare competitivo anche dopo l’esperienza al City: "Sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto e, successivamente, diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese", ha detto.

Il futuro di Bernardo Silva resta aperto e le sue parole hanno riacceso l’interesse delle grandi squadre europee. Il centrocampista ha più volte attirato l’attenzione dei club di vertice, compresi alcuni della Serie A. Milan e Juventus hanno mostrato apprezzamento per il suo profilo, ma l’operazione si presenta complessa a causa dei costi elevati, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Al momento, infatti, Bernardo Silva riceve 10.1 milioni di euro netti a stagione e per accettare la corte di un club italiano dovrebbe fare un passo avanti verso le esigenze della società.

